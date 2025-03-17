نشرت المذيعة السودانية الحسناء فاطمة كباشي, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيعة الحسناء كانت قد وصلت أرض الوطن خلال الأسابيع الماضية وقامة بجولة في مدينة أم درمان. فاطمة كباشي, كشفت خلال المقطع عن تصويرها سهرة تلفزيونية بقناة النيل الأزرق, وأكدت في حديثها أن السهرة كانت مؤثرة بين الدموع والشجن والفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني فاطمة كباشي تصل أم درمان وتقتحم قناة النيل الأزرق وتقوم بتسجيل سهرة مؤثرة بين الدموع والشجن والفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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