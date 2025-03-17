أثار شاب سوداني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشاب ظهر من المدرجات وهو يتابع إحدى المباريات بالدوري الإنجليزي والتي كان طرفها فريق “أستون فيلا”. https://www.facebook.com/reel/1667439670646387 المشجع السوداني, ظل ينادي على لاعب استون فيلا “راشفورد”, الذي يعد من أبرز المواهب بكرة القدم الإنجليزية وكان يلعب ضمن صفوف مانشيستر يونايتد. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد هتف المشجع السوداني لمهاجم أستون فيلا بالدارجية السودانية (راشفورد يا دولة يا ود الخالة راشفورد يا زولي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مشجع سوداني متابع للدوري الإنجليزي من داخل الملعب ينادي على اللاعب “راشفورد” ويتغزل فيه بالدارجية السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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