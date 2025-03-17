شاهد بالفيديو..  اللواء “ستائر” يظهر في بث مباشر وينفي مقتله في معارك الخرطوم أمس وساخرون: (نحنا ما عاوزنك تموت لأنو تاني مافي زول بضحكنا بعدك انت وجلحة)

انتشرت أمس السبت, أخبار تتحدث عن اغتيال فرد الدعم السريع الذي اشتهر بوضع “ستائر” كبيرة على رأسه ويلقب نفسه باللواء ستائر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأ “ستائر”, الجميع وذلك بعد ظهوره في بث مباشر مع أحد نشطاء الدعم السريع.

وأكد “ستائر” في حديثه أن الأمر إشاعة أطلقها “الفلول”, كعادتهم وذكر أنه وبتاريخ 17 رمضان يؤكد للجميع أنه ما زال على قيد الحياة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, كان قد تحسر على خبر إغتيال “ستائر”, وبعد ظهوره علق أحدهم قائلاً: (نحنا ما عاوزنك تموت لأنو تاني مافي زول بضحكنا بعدك انت وجلحة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)