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انتشرت أمس السبت, أخبار تتحدث عن اغتيال فرد الدعم السريع الذي اشتهر بوضع “ستائر” كبيرة على رأسه ويلقب نفسه باللواء ستائر.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأ “ستائر”, الجميع وذلك بعد ظهوره في بث مباشر مع أحد نشطاء الدعم السريع.
وأكد “ستائر” في حديثه أن الأمر إشاعة أطلقها “الفلول”, كعادتهم وذكر أنه وبتاريخ 17 رمضان يؤكد للجميع أنه ما زال على قيد الحياة.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, كان قد تحسر على خبر إغتيال “ستائر”, وبعد ظهوره علق أحدهم قائلاً: (نحنا ما عاوزنك تموت لأنو تاني مافي زول بضحكنا بعدك انت وجلحة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. اللواء “ستائر” يظهر في بث مباشر وينفي مقتله في معارك الخرطوم أمس وساخرون: (نحنا ما عاوزنك تموت لأنو تاني مافي زول بضحكنا بعدك انت وجلحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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