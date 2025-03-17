بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الكيلة تجزي عن خمسة أشخاص فقط في زكاة الفطر وليس عن ستة كما كان في القديم.

واوضح المجمع فى بيانه ان الفتوى كانت تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي في وقت سابق ، هو أنه ثبت للمجمع بعد التحقق بالقياس بالمد المدني (والمد المدني وصل إلى المجمع بالسند المتصل) حيث أوفد المجمع لجنة لمقابلة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالخرطوم في العام 2022م وبعد المعايرة المباشرة تأكد للمجمع أن الربع يساوي عشرة أمداد وان المكاييل الموجودة ناقصة عن المكيال الشرعي، وبالتالي الكيلة تساوي عشرين مداً وهو ما يعادل خمسة أصوع لأن الصاع يساوي أربعة أمداد.

وبما أن القدر الواجب إخراجه عن الشخص الواحد في زكاة الفطر هو صاع من غالب قوت البلد فتكون كافية عن خمسة أشخاص فقط .

والمجمع قام بهذا التصحيح منذ ذلك الوقت، وأصدر بهذا منشوراً عبر أجهزة الإعلام (الإذاعة والتلفزيون والصحف) ووسائل التواصل الاجتماعي، ونعيد نشره الآن لأنه وصلت إلينا بعض الفتاوي تخالف ما قرره المجمع في هذا الشأن، وهو الجهة المنوط بها تحقيق هذا الأمر.

عليه يؤكد المجمع على أن الفتوى بأن الكيلة تجزي عن ستة أشخاص غير صحيحة وغير مبرئة للذمة.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

والحمد لله رب العالمين

‫سونا‬ ‫