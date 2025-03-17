إلى الأخ خالد الإعيسر وزير الإعلام .. هذه الوكالة لديها حسابات موثقة علي كافة منصات التواصل

إلى الأخ خالد الإعيسر وزير الإعلام .. ■ الوكالة التي أشارت إليها سونا ونفت صلتها بها .. هذه الوكالة لديها حسابات موثقة علي كافة منصات التواصل المهتمة بتداول وتناول الأخبار .. ■ الوكالة المذكورة يتم التعامل معها كومالة حكومية .. ■ المدهش والغريب أن وكالة الأحوازي هذه تم تجديد توثيقها عبر المنصات المذكورة ومنها منصة X بإعتبارها جهة حكومية وحصلت علي العلامة الذهبية !! ■ التحقيق المطلوب .. ماهي الجهة الحكومية التي منحت الوكالة المذكورة خطاباً من جهة حكومية من السودان تم السماح بموجبه للوكالة المذكورة بالتوثيق والإعتماد الرسمي؟! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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