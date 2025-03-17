بقايا عصابات ومليشيات التمرد بدأت الهروب من القصر الجمهوري والمواقع المحيطة به .. ■ تضييق الخناق علي شتات المليشيا بوسط الخرطوم أحدث خلافات عاصفة بينهم قادت وتقود إلي تصفية من رفعوا أصواتهم مطالبين بتسليم أنفسهم للجيش .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر تضييق الخناق علي شتات المليشيا بوسط الخرطوم أحدث خلافات عاصفة بينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.