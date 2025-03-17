تلاقت عدة جيوش خارج حدود العاصمة الخرطوم في نقطة واحدة وذلك لتنفيذ مهمة ذات صلة بالخطة الصارمة للجيش السوداني لدحر ماتبقي من عصابات التمرد ..

■ وفي داخل العاصمة الخرطوم تلاقي أبطال المدرعات مع شجعان القيادة العامة .. وبلغت طلائع النصر من جهة أخري أبراج النيلين ووضعت أسلحتها علي كبري المسلمية وهو مايعني عملياً تضييق الخناق علي المليشيا في قلب الخرطوم من كل النواحي ..

■ قال زعيم العصابة الغائب الحاضر إنهم لن يخرجوا من القصر الجمهوري .. لم يطلب منكم أحد أن تخرجوا .. إنتظروا .. الموت قادم .. ولات ساعة مندم ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد