اخرجوا من كل فج ضد الجنجويد وتحالفهم مع الجنجويد الجدد… ديل مواطنين مدينة واحدة فقط هي مدينة الدلنج خرجت لاستقبال الجيش القادم من كادقلي بعد طرد قوات الحلو و و فك حصار و فتح الطريق الرابط بين كادقلي و الدلنج _اتخيل لو الجيش فتح طريق الدبيبات و هبيلا و غيره ؟ العالم متخيل الحلو مسيطرة علي كل جبال النوبة لا الحقيقة انو يسيطر علي جزء من الاقليم و المواطن زاتو عايز طريق يتخارج منه لكن بسبب دكتاتوريته لا احد يستطيع ان يقول ذالك. مبارك اردول

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