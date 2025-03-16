قال رئيس مركز الفكر الإسلامي الدكتور عصام البشير: إذا طلبت المحكمة الجنائية أي مسؤول من دول العالم الثالث، فإن العالم الغربي كله يجمع على تنفيذ هذا، ولكن عندما تطلب نتنياهو، فإن المحكمة ومن فيها سوف يعاقبون. الجزيرة – السودان

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