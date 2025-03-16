الأهلي يحسم موقفه من المشاركة في كأس الرابطة

استقرت إدارة الأهلي على خوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكشف مصدر لكووورة، أن محمود الخطيب رئيس النادي، أبلغ محمد رمضان، المدير الرياضي، بعودة الفريق للتدريبات، استعدادا للمشاركة في البطولة.

وفي هذا السياق، عقد محمد رمضان اجتماعا مع محمد شوقي، نائب المدير الرياضي، وسامي قمصان، المدرب العام، لتنسيق اختيار مجموعة من ناشئي فريق 2005، إلى جانب اللاعبين المتاحين، للمشاركة في البطولة.

يأتي ذلك في ظل غياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى منتخباتهم الوطنية بمختلف الفئات السنية.

ومن المقرر أن يتولى سامي قمصان قيادة الفريق خلال مواجهة إنبي، يوم 20 من الشهر الجاري، في ظل سفر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، إلى بلاده، لقضاء إجازة لمدة أسبوع.

ويهدف قمصان إلى استغلال البطولة لتجهيز عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، وعلى رأسهم علي معلول، يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، محمد مجدي “أفشة”، حمزة علاء، عمر الساعي، وسمير محمد.

يأتي هذا القرار رغم الأزمة المثارة بشأن مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي رفضه خوض المباراة إلا في حالة تعيين طاقم تحكيم أجنبي، ما دفع رابطة الأندية لاعتبار النادي خاسرا بنتيجة 3-0.

كورررة