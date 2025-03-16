ألمانيا تتفاوض مع دمشق لإعادة قرابة مليون لاجئ سوري

نقل إعلام ألماني، عن ممثل لوزارة الداخلية في البلاد، أن السلطات الألمانية تعتزم التفاوض مع السلطات السورية الجديدة، بشأن عودة نحو 974 ألف لاجئ إلى سوريا.

ونقلت صحيفة “بيلد” عن المسؤول قوله: “وزارة الداخلية على تواصل مع الحكومة السورية الانتقالية، لمناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا”.

ومن الواضح أن وزيرة الداخلية، نانسي فيذر، تستعد للتفاوض على اتفاقية مماثلة مع الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت مجموعات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دخلت دمشق، وغادر الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من البلاد.

وفي 10 ديسمبر 2024، تم الإعلان عن تعيين محمد البشير، الذي ترأس ما يسمى “حكومة الإنقاذ” في محافظة إدلب شمالي سوريا، رئيسًا لمجلس الوزراء السوري لمرحلة انتقالية تستمر حتى الأول من مارس/ آذار 2025.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الناضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا لفترة انتقالية قد تمتد، حسبما أعلن، إلى خمس سنوات.

من جهتها، دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مؤكدة ضرورة احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.

وكالة سبوتنيك