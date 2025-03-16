مناوي : لن نتراجع في الدفاع عن الوطن

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور في صفحته على الفيس بوك “إن حبنا العميق لهذا الوطن العزيز هو ما يدفعنا لتقديم كل ما نملك من أجل الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه”.

وأضاف مناوي” لن نتراجع عن الدفاع عن وحدة السودان ، أرضا وشعبا ، مهما كانت التحديات ، من يعتقد أن تقسيم وطننا يمكن أن يتحقق من خلال حصار المدن و تجويع المواطنين واغتصاب النساء ، فهو مخطيء تماما ، سنواصل النضال بكل قوتنا ، وسنقدم الأرواح في سبيل بقاء هذا الوطن موحدا لن تستطيع مليشيات الدعم السريع الإرهابية و لا من يقف خلفها ، أن تكسر إرادتنا أو تمنعنا من تحرير بلادنا” .

سونا