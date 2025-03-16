وصل العاصمة المصرية القاهرة, خلال الأيام الماضية, الكوميديان ونجم السوشيال ميديا “كابوكي”, وزوجته الممثلة الحسناء “هديل”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد باشر الثنائي عملهم الدرامي والكوميدي بعد أيام من وصولهما القاهرة, حيث قاموا بتصوير إعلانات لعدد من المحال التجارية السودانية بمصر. وحديثاً فقد ظهر “كابوكي” و “هديل” في مقطع كوميدي يتحدث عن خيانة الأزواج لزوجاتهم, وكيف تتصرف الزوجة بعد اكتشافها للخيانة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الكوميديان السوداني “كابوكي” وزوجته الممثلة الحسناء “هديل” يصلان القاهرة ويدشنان العمل بمقطع كوميدي عن الخيانة الزوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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