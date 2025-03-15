محمد رمضان يحقق حلم رجل من سوهاج بالذهاب للعمرة في «مدفع رمضان»

حقق محمد رمضان، حلم رجل يدعى «زياد»، من محافظة سوهاج، بزيارة بيت الله الحرام، وأداء فريضة العمرة، وذلك بعد كتابة أمنية في ورقة الأحلام، إذ تزور سيارة «مدفع رمضان»، في كل حلقة محافظة مختلفة، ويكتب بعض سكان المحافة أمنياتهم في تلك الورقة، بعد توزيعها، ويختار محمد رمضان ورقة عشوائية خلال الحلقة.

وذلك في الحلقة 14، من برنامج «مدفع رمضان» للفنان محمد رمضان، على شاشة قناة «DMC»

محمد رمضان يكشف كواليس تسجيل برنامج «مدفع رمضان»

وكشف الفنان محمد رمضان خلال عرض الحلقة السادسة من برنامجه «مدفع رمضان» عن كواليس تسجيل الحلقات، قائلا :«احنا بنسجل الحلقة قبل الإفطار بـ 20 دقيقة، وبتمنى الناس تكون فاتحة تلفونها، كلنا هنا صايمين وعايزين نخلص عشان عندنا ناس صايمه مصورين وإعداد وبتكون الحلقة مسجلة قبلها بتلت ساعة فقط»

المصري اليوم