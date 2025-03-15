الأمين العام للصندوق القومي للإسكان يختتم زيارته لولاية نهر النيل بتفقد جرحى القوات المشتركة

اختتم الأمين العام للصندوق القومي للإسكان زيارته لولاية نهر النيل بزيارة لجرحي القوات المشتركة، مقدما لهم التهنئه بالانتصارات التي تحققت على المليشيا المتمردة وحيا َمجاهدات القوات المشتركه وهم يقفون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحه والقوات المسانده للدفاع عن الأرض والعرض.

وقدم الدكتور الهادي عبد الله إدريس ابو ضفائر الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، افادات حول الزيارة مبينا انها استمرت لمدة يومين، ضمن زيارة شملت ثلاث ولايات آخرى بدأت في بدايه شهر رمضان المبارك، شملت ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والجزيره.

وقال في تصريح( لسونا ) ان الزيارة تم خلالها الوقوف مبدانيا على آثار الحرب بشكل عام و بشكل خاص على أداء صناديق الإسكان وفروع البنك العقاري المتواجده بها وبحث سبل التعاون المشترك للمساهمه في إعادة الإعمار وتنفيذ مشروعات جديده للإسكان.

وأوضح ابو ضفائر انه زار في مستهل زيارته لعطبرة رئاسة البنك العقاري والتقي العاملين برئاسة الاستاذ الزبير محمد احمد مدير البنك بالولايه مشيرا الي انه استمع إلى تنوير حول مسار الآداء وخطط ومشروعات البنك وتم والتفاكر معهم حول عدد من المشروعات المقترحه.

وأوضح انه قدم رؤية مجلس الإدارة لسياسات البنك في هذه المرحله الاستثنائيه التي تمر بها البلاد، وذلك بدراسة تنفيذ المشروعات ذات الاولويه وفق خطط الرئاسة مع مراعاة خدمة إنسان الولايه.

ومن ناحية أخرى أعلن دكتور الهادي انه التقى بعطبرة بالمهندس سمير سعيد وزير البنى التحتيه والتنميه العمرانيه بالولايه والمهندس عمر أحمد على مدير صندوق الإسكان، وقال وان اللقاءات تناولت سير العمل بمشروعات الإسكان بالولايه وموجهات المرحلة.

وأضاف انه استمع إلى خطط الولايه المطروحه والتي تتوافق مع رؤيتهم بضرورة الاتجاه إلى السكن الرأسي متعدد الطوابق واعرب عن اشادته بالعلاقه المتطوره بين الوزاره والصندوق وتفهم المهندس سمير سعيد عبدالله لدور الصندوق.

وأعرب عن أمله في تشهد الفترة المقبله عقد شراكات فاعلة لتطوير العقارات ومراجعة التوسع الأفقي في المشروعات السكنيه بالولايه، مبينا ان الوزير شدد على أهمية العمل في مجال التطوير العقاري الرأسي لتحقيق أقصى فائده من الأراضي ونشر ثقافة الشقق السكنية وقيام الأبراج التي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات للمستهدفين.

وكشف دكتور الهادي أبوضفائر عن تعهده للسيد الوزير ومدير الصندوق بالولايه بأن يسعى مع الجهات المعنيه بداخل وخارج السودان من أجل استقطاب توفير التمويل المطلوب للمشروعات السكنيه المقترحة.

ودعا لتخصيص اراضي في مواقع مميزة لتنفيذ مشروعات نموذجيه للسكن الاستثماري لجذب المستثمرين وتوفير سكن مزود بالخدمات للشرائح المستهدفه، ونبه الي أهمية العمل على تطوير القشلاقات بالتنسيق مع الجهات المختصه.

وأضاف ابو ضفائر انه خلال الزبارة اطمأن على خطط وبرامج الصندوق التي استمع اليها من المهندس عمر أحمد علي مدير الصندوق والتي تضمنت عدد من مقترحات ومشروعات الصندوق وبخاصه في مجال السكن الاستثماري الرأسي.