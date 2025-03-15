صحة الخرطوم تنفذ تدخلات عاجلة بشرق النيل

دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم صباح اليوم عيادات ميدانية ومتجولة لتنفيذ عمليات التدخل السريع وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة بمحلية شرق النيل بعد انقطاع عن تقديم الخدمات المباشرة لأكثر من (٢٢) شهرا، متزامنة مع عمل شامل يستهدف صحة البيئة ونقل النفايات ومكافحة نواقل الامراض وصحة وسلامة المياه بدعم من المنظمات الدولية والوطنية .

واعلنت جاهزيتها ووضع خطة متكاملة لتدخلات بالاستمرار في العمل خلف الجيش الأخضر بتقديم الخدمات الصحية مباشرة في أي محلية يتم دحر التمرد منها

وأكد دكتور محمد التجاني مدير الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة خلال وقوفه على عملية التدشين أن المرحلة تقتضي بعد دحر المليشيا بمحلية شرق النيل وبعد الانتصارات التي حققها من تنفيذ وزارة الصحة ولاية الخرطوم لتدخلات عاجلة والقيام بعمل متكامل يشتمل على عيادات ميدانية ومتجولة وعيادات عامة ومتخصصة تتضمن عيادات للعيون والنساء والتوليد .

وأبان أن تدخلات وزارة الصحة بشرق النيل تشتمل ايضا على عمل متكامل لصحة البيئة ونقل النفايات وتدخلات لمكافحة النواقل وصحة وسلامة المياه، فضلا عن تدخلات لرعاية الصحية الأولية والتحصين والتغذية وعمل يختص بالطواريء ومكافحة الأوبئة .

واوضح مدير الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الاوبئة أن انه تم توفير اتيام للاستجابة السريعة ولتقصي الوبائي للأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك،

كما تم توفير اسعافات لنقل المرضى المصابين للعزل والذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية طبية متكاملة النقل للمستشفيات بأم درمان، مثمنا مجهودات المنظمات الداعمة لصحة ولاية الخرطوم ومشاركتها بالدواء والعيادات الميدانية والوقود، ونوه إلى أن اعمال التدخلات ستستمر لمدة أسبوع في جانب العيادات، ولمدة شهر كامل فيما تستمر التدخلات الخاصة بصحة البيئة وسلامة المياه لمدة شهر.

وطمأن التجاني المواطنين بولاية الخرطوم بأن وزارة الصحة جاهزة أينما سمح لها الجيش بالتدخل في المناطق المحررة.

وأبان دكتور هشام عبدالله مدير الإدارة العامة للمنظمات والشراكات على أن تدشين أعمال التدخلات الصحية بشرق النيل تتم بدعم من المنظمات الدولية والوطنية وهي شريك أساسي للصحة، مشيدا بدور المنظمات العاملة بولاية الخرطوم ووالي الخرطوم ووزارة الصحة الاتحادية في دعم العمل فضلا عن مشاركة ممثل من وزارة الصحة الاتحادية في القافلة، لافتا إلى أن الخدمات الأسعافية والتدخلات السريعة التي تشمل مسوحات التغذية وتعزيز الصحة تتم توطئة لأن تكون هنالك مراكز ثابته تقدم خدماتها بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة تستهدف كل الفئات العمرية .

وحضر التدشين مستشار الوالي لشؤون اللاجئين والنازحين والمنظمات د. حمد الجزولي مروءة ومفوض العون الإنساني الأستاذة زهرة ميرغني ومستشار وزارة الصحة بروفيسور دفع الله علم الهدى وأمين مجلس رعاية الطفولة الأستاذة آسيا عبدالرحمن بمركز الشهيدة ندى ومنطقة الجريف .

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