وزير الشؤون الدينية والأوقاف يثني دور الجهات التي افشلت مؤامرة تمزيق وحدة السودان

اثنى د.عمر بخيت وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجهود وزارة الخارجية والسفراء وكل الجهات التي تصدت وافشلت مؤامرة تمزيق وحدة السودان في نيروبي وتأسيس حكومة موازية ، داعيا للمشاركة بالفكر والرأى السديد في كل مايخدم ويقدم الحلول للقضايا السياسية والاقتصادية للوطن . وتقدم خلال خطبة الجمعة بالمسجد الكبير ببورتسودان بالشكر لكل اصدقاء السودان من الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت وحدة السودان وافشلت المخطط والتأمر . واضاف د.عمر بخيت ان من رجع من صف التمرد وانضم لصوت الحق والقضية الوطنية فأن باب التوبة مفتوح وابواب الرحمة مفتوحه فيه ، ومن تاب نكرمه ونحسن اليه ، مبينا نحن كمسلمين نتعامل بإكرام الاسير وإكرام المستسلم ونحكم بالعداله. سونا

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