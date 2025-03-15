أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, والسوشيال ميديا بالسودان, ضحكات الجمهور والمتابعين للصفحات التي قامت بنشره. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب سوداني, فيه شبه كبير من المطرب الشاب مأمون سوار الدهب. الشاب الذي قام بتصويره أصحابه, قام بتقليد الفنان بطريقة أثارت ضحكات أصدقائه وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي, الذي شارك المقطع وكتب عليه: (نفس الدواء بس شركة تانية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شبيه الفنان مأمون سوار الدهب يقلده بطريقة مضحكة وساخرون: (نفس الدواء بس شركة تانية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.