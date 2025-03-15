حظي مقطع فيديو متداول على مطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب الآلاف وذلك بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع طلاب سودانيون بالمرحلة الثانوية قاموا بتجهيز مفاجأة كبيرة لأستاذ مادة الرياضيات “أبو حواء”. الطلاب تجمعوا في وسط الفصل الدراسي وأدعوا بأن خلاف كبير نشب فيما بينهم, ليأتي الأستاذ مسرعاً لفض الإشتباك الذي حدث. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ المعلم الذي تربطه علاقة صداقة قوية بطلابه, بأحدهم وهو يهديه بوكيه ورد وس فرحة الأستاذ الذي عانقه وسط تصفيق الطلاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “عندما يكون المعلم الأخ والصديق والسند”.. طلاب بإحدى المدارس الثانوية بالسودان يجهزون لأستاذهم مفاجأة كبيرة وغير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.