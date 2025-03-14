والي الشمالية يصدر قرارا بتشكيل مجلس ادارة لهيئة الاذاعة والتلفزيون

أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله قرارا تم بموجبه تشكيل مجلس إدارة هيئة الاذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية برئاسته وأمين عام المجلس الاعلي للثقافة والاعلام رئيسا مناوبا ومدير عام هيئة الاذاعة والتلفزيون عضوا ومقررا وعضوية آخرين . وحدد القرار مهام واختصاصات المجلس والمتمثلة في وضع السياسات العامة وإجازة الخطط والبرامج لهيئة الاذاعة والتلفزيون وإجازة مشروع الموازنة العامة للاذاعة والتلفزيون وإجازة الهيكل التنظيمى والوظيفى وشروط خدمة العاملين بها وإصدار لائحة لتنظيم أعمال الاذاعة والتلفزيون . ويمكن للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لتنفيذ مهامه. سونا

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