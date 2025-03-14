تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة اسفيرية واسعة وذلك بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق مقطع الفيديو الذي قام بتصويره تيكتوكر مصري, لمشاركة وزير الخارجية السوداني, والسفير السوداني بمصر, في إحدى الاحتفالات السودانية بالقاهرة. وظهر زير الخارجية والسفير, وهما يتفاعلان بالرقص خلال الحفل الذي أحياه أحد المطرب وردد خلاله إحدى أغنيات الفنان الراحل حمد الريح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية السوداني وسفير السودان بمصر يرقصان في إحدى الاحتفالات بالقاهرة وتيكتوكر مصري يوثق المشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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