شاهد بالصور.. رئيس مجلس السيادة يواسي أسرة وأطفال الشهيد اللواء “بحر”

قام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد اللواء بحر أحمد بحر بأمدرمان.

رافقه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

وحيا رئيس مجلس السيادة القائد العام تضحيات وبسالة شهداء القوات المسلحة وشهداء معركة الكرامة الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن تراب وراية الوطن والمحافظة على مكتسباته، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار السودان، كما جدد سيادته العزم على تحرير البلاد من المرتزقة والعملاء والقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وفي ذات السياق أثنى سيادته على الشهيد موضحاً أنه كان سباقاً في المشاركة بفعالية في حرب الكرامة بلا من أو أذى، وبكل تجرد، وهو مثال وقدوة لكل السودانيين وأمثاله يستحقون كل التكريم والإمتنان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)