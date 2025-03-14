تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنان الشهير طه سليمان, نال إعجاب الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنان الملقب بالسلطان, وهو وسط جيرانه بحي “شمبات” العريق بمدينة بحري. https://www.facebook.com/reel/638941072388696 وذرف طه سليمان, الدموع بعد لقائه بأحد جيرانه في حي “شمبات”, بعد غياب طويل, حيث انهار الرجل في البكاء وقام الفنان بمواساته وهو يبكي أيضاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يذرف الدموع ويبكي مع جيرانه بعد تحرير الجيش لحي “شمبات” والعودة إليه من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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