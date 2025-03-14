شرطة ولاية الجزيرة تختم البرنامج التوعوي مع الجمهور بأقسام شرطة محلية ودمدني الكبرى

تحت شعار الشرطة في خدمتكم .. اختتمت إدارة التوجيه والخدمات بشرطة ولاية الجزيرة البرنامج التوعوي مع الجمهور الذي جري تنفيذه بجميع أقسام شرطة محلية ودمدني الكبرى تحت رعاية اللواء شرطة /عبدالاله علي أحمد محمد مدير شرطة الولاية حيث شهد البرنامج الختامي بقسم شرطة شرق النيل العميد شرطة /مصطفى عبدالله عوض الجيد مدير شرطة المحلية ومدير القسم ومواطني المحلية.

هذا وقد وجه مدير شرطة الولاية بضرورة تفعيل البرامج التي تستهدف المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم بواسطة السرقة والنهب وإرشادهم بالتوجه لأقسام الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتنويرهم بكيفية سير الإجراءات القانونية حتي تسليمهم معروضاتهم بالتنسيق مع النيابة موجها قوات الشرطة بالأقسام الجنائية بحسن التعامل مع المواطنين والقيام بواجباتهم علي أكمل وجه وترسيخ مفهوم أن الشرطة من أجل خدمتهم والمحافظة على حقوقهم وممتلكاتهم وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن البرنامج التفاعلي إشتمل على تنوير من مدراء الأقسام بشرطة محلية ودمدني الكبرى عن كيفية الإجراءات القانونية اللازمة منذ إستلام العريضة من النيابة وإتخاذ إجراءات البلاغ و إستخراج النشرة الجنائية بأوصاف المعروضات حتى لحظة التسليم علي اليمين بإشراف النيابة المختصة يذكر أن فرقة المسرح المتجول بقيادة المسرحي عزالدين كوجاك شاركت بإعمال توعوية تهدف لتحري الصدق والأمانة.

وسيتواصل البرنامج التفاعلي علي مستوي أقسام الشرطة بالمحليات وسط إهتمام ومتابعة من قيادات الشرطة.

المكتب الصحفي للشرطة