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تشغيل أول محطة وقود في محلية الخرطوم بحري

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هبة علي 0 تبليغ

  • تشغيل أول محطة وقود في محلية الخرطوم بحري 1/2
  • تشغيل أول محطة وقود في محلية الخرطوم بحري 2/2

أعلنت شركة أويل إنرجي عن تدشين محطة وقود “الحلفايا 17” في الخرطوم بحري.. بحضور المدير التنفيذي للمحلية ومسؤولي النقل والبترول ومباحث التموين.. وتعد هذه المحطة الأولى التي تُشغل في المحلية منذ عامين.. عقب سيطرة الجيش السوداني على المنطقة.

صورة هبة علي

هبة علي

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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