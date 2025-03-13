تشغيل أول محطة وقود في محلية الخرطوم بحري

أعلنت شركة أويل إنرجي عن تدشين محطة وقود “الحلفايا 17” في الخرطوم بحري.. بحضور المدير التنفيذي للمحلية ومسؤولي النقل والبترول ومباحث التموين.. وتعد هذه المحطة الأولى التي تُشغل في المحلية منذ عامين.. عقب سيطرة الجيش السوداني على المنطقة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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