دراما رمضان 2025 .. نجوم الظل يخطفون الأضواء

شهدت دراما رمضان الحالي بروز العديد من النجوم بالأدوار المساعدة، حيث نجحوا في إيجاد مكانة في قلوب المشاهدين بدرجة كبيرة، بل وربما تفوقوا حتى على أبطال العمل أنفسهم.

فقد نجح الكثير من الممثلين، الذين قدموا أدوار بطولة مساعدة، في تقديم الدور بشكل مختلف ومميز ما دفع الجمهور للتعلق بهم ومتابعة مشاهدهم بنفس درجة الاهتمام بالبطل الرئيسي، بل وفي بعض الأحيان بدرجة أكبر.

ومن بين الأدوار التي خطفت الجمهور بشكل كبير ، ذلك الدور الذي قدمه الفنان الشاب مصطفى عماد، “آسر”، ضمن مسلسل “سيد الناس”، وهو أول ظهور له على الشاشة الصغيرة.

ويجسد مصطفى عماد شخصية آسر الجارحي، نجل الفنان عمرو سعد خلال أحداث المسلسل، هو شاب مصاب بالتوحد، يتمتع بذكاء حاد وقدرة فائقة على كتمان الأسرار، كان قريبا جدا من جده رشدي، مما جعله يحمل مفتاح العديد من الأسرار العائلية. ونجحت الشخصية في تصدر التريند منذ اليوم الأول في رمضان، وحصل على إشادات واسعة من الجمهور نتيجة التلقائية التي قدم بها الدور. وعلى الرغم من تصدر الفنان آسر ياسين والفنانة مي عز الدين البوستر الترويجي لمسلسل “قلبي ومفتاحه”، غير أن الفنان دياب، الذي يلعب دور طليق مي عز الدين، نجح في خطف الأضواء من الجميع بتعبيراته القوية والآداء المقنع، حتى أن الجمهور ينتظر مشاهده على وجه الخصوص. ويجسد دياب دور تاجر العملة وصاحب معرض الأجهزة الكهربائية الذي يفرض سيطرته على من حوله، ويستخدم نفوذه للتحكم في حياتهم، ونجح دياب في تقديم أداء قوي جعله أحد أبرز الأدوار الثانوية في العمل. وفي مسلسل “80 باكو” برزت العديد من الفنانات اللاتي قدمن أدوارا لافتة، وبينهم انتصار حيث خطفت الأضواء من بطلة العمل الفنانة الشابة هدى المفتي، وجسدت انتصار دور “مالكة كوافير”، وتدور أحداثه حول شخصيات من وسط القاهرة، مما أتاح لها مساحة واسعة لاستعراض قدراتها في المزج بين الأداء الكوميدي والدرامي. وفي مسلسل “وتقابل حبيب”، بطولة ياسمين عبدالعزيز، نجحت نيكول سابا في تقديم دور سيدة أعمال تضغط على زوجها لإعلان زواجهما السري، مما يخلق أزمات متلاحقة في القصة، واستطاعت أن تجذب الانتباه بفضل أدائها القوي لهذا الدور المعقد، والبعض اعتبرها تستحق البطولة الرئيسية في الأعمال المقبلة. أما مسلسل “إخواتي”، الذي يفترض أنه بطولة نسائية، فقد نجح أزواج البطلات في خطف الأضواء بشدة، ومنهم النجم محمد ممدوح ، الذي لم يظهر سوى مشاهد محدودة ، وجسد شخصية “عابدين”، إذ حظى على انتباه المشاهدين لتمثيله المرن الذي يدخل للقلب قبل العقل بسرعة الصاروخ.

واستمر الأمر كذلك في الأعمال الكوميدية، فقد شهد مسلسل “أشغال شقة جدا” تألق مساعد البطل الفنان مصطفى غريب في دور “عربي”، حيث يضيف لمسة كوميدية وإنسانية جعلت شخصيته مميزة في العمل، لدرجة دفعت البعض باعتباره بطلا إلى جوار هشام ماجد.

بوابة روز اليوسف