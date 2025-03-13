جابر: الفن شكل بوتقة انصهار الشعب السوداني

اكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر، ان الفن شكل بوتقة انصهار الشعب السوداني. وقال خلال زيارته مساء الاربعاء لأهل الفن والادب وتفقده دار الفنانين ببورتسودان قال إن الفنانين والادباء السودانيين ظلوا وسيظلوا مكان احترام للدولة وأن عطاءهم يشهد عليه الجميع. وجدد الفريق جابر وقوف الدولة مع الأدباء والفنانين واعدا بمعالجة قضاياهم. الى ذلك جدد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر تواصل الدولة مع المبدعين والفنانين من أجل الهم الوطني الجامع لكل أبناء السودان والعمل على توحيد الخطاب الوطني في مواجهة خطاب الكراهية ودعم كل الشعراء والمبدعين. واشار الى دور الفنانين في التلاقي الوجداني للشعب السوداني. سونا

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