أطباء بلا حدود: الدعم السريع تفرض عراقيل لتوصيل المساعدات الإنسانية وتفاقم معااة المدنيين بالسودان نحتاج لعقد إنساني جديد يضمن حماية السودانيين الحرب في السودان هي حرب على المدنيين عدم توفر الأمن يحد من قدرة العمل الإنساني بالسودان العنف بغرب دارفور وصل لمستويات غير مسبوقة السودان

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هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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