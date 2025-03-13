اليونيسف: 13 مليون طفل سوداني بحاجة ماسة للمساعدة

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن انتهاكات جسيمة تعرض لها الأطفال والنساء في السودان نتيجة الحرب الدائرة، مشيرة إلى أن 13 مليون طفل بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. كما حذرت المنظمة من أن انتشار السلاح على نطاق واسع يشكل تهديدًا خطيرًا لحياة ملايين السودانيين، خاصة الأطفال والنساء.
وأكدت اليونيسف أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد حياة آلاف الأطفال، في ظل صعوبات تواجه توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. ودعت المنظمة إلى وقف الدعم العسكري لأطراف الصراع في السودان، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لحماية الأطفال وضمان وصول الإغاثة إليهم.
أخبار الخليج 365
هبة علي
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