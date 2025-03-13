القبض على إبراهيم سعيد وترحيله إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر

ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق ، نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته. وقامت الأجهزة الأمنية بترحيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة لصالح طليقته. تعود تفاصيل الواقعة إلى رفع طليقه اللاعب إبراهيم سعيد دعوى ضده بمحكمة الأسرة بسبب نزاع حول مستحقات النفقة، وألزمته المحكمة بسدادها. جديد بالذكر أن إبراهيم سعيد من أبرز لاعبي منتخب مصر، وشارك مع الأهلي والزمالك في العديد من البطولات القارية والدولية، إلا أن مسيرته الكروية شهدت تراجع ملحوظ بعد اعتزاله. صدى البلد

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