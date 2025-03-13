والي الخرطوم يقف على ترتيبات الحج ويوجه بالالتزام بمعايير إختيار بعثة الحج

بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مع أمين أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم الأستاذ سمير علي الجزولي ترتيبات إجراءات حج ١٤٤٦.

وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم والمدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد المصطفى علي.

وأوضح الجزولي واستعرض الإجراءات التي تمت بالخرطوم وبالمملكة العربية السعودية باختيار أفضل السكنات بمكة والمدينة والتي تقع بالقرب من المشاعر والحرم والمسجد النبوي الشريف ولفت إلى زيادة الفرص المخصصة للولاي٦ من ٧٥٠ الي ١٢٤٨ فرصة وتوقع ان يزداد التقديم في المرحلة المقبلة من داخل ولاية الخرطوم وعبر مناديب الولاية بالولايات وخارج السودان من خلال التقديم عبر الرابط الذي يتم بثه بالقناة السودانية وأرقام الهواتف بالمواقع الالكترونية المختلفة وقال من البشريات يمكن للحجاج أثناء رحلتهم للحج بالبحر التواصل مع أهلهم عبر الإستارلنك كخدمة تدخل لأول مرة في خدمات الحج وكذلك الإرشاد عبر شاشات البواخر مشيراً إلى بدء العملية الارشادية للحجاج مباشرة عقب شهر رمضان وكذلك اختيار بعثة الحج وهي من البعثات المتميزة في كل الأعوام التي سبقت لخبراتها المتراكمة.

من جانبه ثمن والي الخرطوم المساعي التي تمت للترتيب لحج هذا العام ١٤٤٦ وشدد على أهمية الالتزام بمعايير إختيار بعثة الحج ومتابعة كل مراحل الحج مع الإهتمام بالجوانب الإدارية المنظمة للعمل بأمانة الولاية حتى تطلع بأدوارها كاملة.

إعلام ولاية الخرطوم