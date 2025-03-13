وثق أحد جنود الجيش وعبر كاميرا هاتفه لمنطقة شارع النيل بالعاصمة الخرطوم, والذي كان قبلة للعشاق والأصدقاء والأسر حيث تكثر فيه التجمعات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ملامح منطقة شارع النيل اختفت نتيجة الحرب التي شهدتها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع. ووفقاً للمقطع الذي قام بتصويره الجندي, فقد تفاجأ المتابعون بالأجواء الجميلة في شارع النيل الآن والتي وصفها مصور المقطع بالخرافية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحولت الأشجار المحيطة بشارع النيل إلى غابات كثيفة, وأنتجت بعض الأشجار الأخرى ثمار وفواكه طبيعية مثل “المانجو”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط أجواء وصفها شهود عيان بــ(الخرافية).. شارع النيل الخرطوم يتحول إلى غابة وأشجاره تنتج ثمار وفواكه طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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