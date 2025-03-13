مليشيا الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق سكان امتداد ناصر شملت “القتل المتعمد الاختطاف نهب الممتلكات وترويع المواطنين”

الدعم السريع قالت لجان مقاومة امتداد ناصر بولاية الخرطوم، إن قوات الدعم السريع، ارتكبت انتهاكات بحق سكان امتداد ناصر شملت “القتل المتعمد، الاختطاف، نهب الممتلكات، وترويع المواطنين”.

واتهمت المقاومة، الدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة من دولة جنوب السودان في تنفيذ جرائمها وسرقة مستلزمات الغرفة الطبية والاستيلاء على كافة المواد الغذائية من تكايا الطعام مافاقم معاناة سكان المنطقة المحاصرين، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المدنيين. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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