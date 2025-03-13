الناطق الرسمي للشرطة يؤكد عودة شرطة محلية شرق النيل ومباشرة مهامها

اكد الناطق الرسمي للشرطة انه وبناء علي توجيهات رئاسة قوات الشرطة بضرورة الانتشار والعودة للعمل في المناطق المحررة وتحت إشراف مدير شرطة ولايه الخرطوم عادت شرطة محلية شرق النيل وباشرت مهامها في كل دائرة اختصاصها ونشرت الارتكازات والدوريات واستئنافت الأقسام الجنائية عملها. تهيب قوات الشرطة جميع المواطنين بضرورة التبليغ الفوري عن اي جرائم او مخالفات او ظواهر سالبة لدي اقسام الشرطة ودورياتها في كافة ارجاء المحلية تحقيقا للآمن والطمأنينة . المكتب الصحفي للشرطة

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