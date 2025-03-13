تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة توتة عذاب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقيم بإحدى محافظات وفقاً لما ذكر المتابعون أشعلته المطربة السودانية الحسناء. حيث قدمت الفنانة توتة عذاب, وصلة رقص مثيرة بــ(الرقبة) وسط تفاعل الجمهور الكبير الحاضر الحفل والذي عبر عن تفاعله بالرقص بالعصا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تشعل حفل بإحدى محافظات مصر بوصلة رقص مثيرة والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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