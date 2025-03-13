أثار حاكم إقليم دارفور, السيد مني أركو مناوي, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره في مقطع متداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن “مناوي”, كان قد ظهر في المنصة الرئيسية جوار مساعد قائد الجيش الفريق أول ياسر العطا. https://www.facebook.com/reel/674119738298819 العطا, خاطب الجنود محذراً (الكلام دا جاب لينا الموت وجاب لينا الدمار وجاب لينا الحرب) ليهمس له “مناوي” ويذكره (جاب لينا الجنجويد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات الجمهور والحاضرين.. “مناوي” يهمس في أذن ياسر العطا أثناء مخاطبته الجنود ويذكره:(جاب لينا الجنجويد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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