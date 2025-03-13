وثق سعوديون في نفس هذا اليوم من العام السابق, وعبر مقطع فيديو لكرم شاب سوداني, داخل غرفته بمقر عمله بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام السعوديون, الذين كانوا عبارة عن مجموعة كبيرة بمباغتة السوداني, داخل غرفته. https://www.facebook.com/reel/623170933850106 وجاءت الفكرة بعد أن شموا رائحة أكل تخرج من غرفته, ليقرروا مباغتته ولكن السوداني فاجأهم باستقبالهم بباشة وحفاوة داخل غرفته وعلى مائدة جهزها لنفسه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مجموعة من السعوديون يوثقون لكرم شاب سوداني قام باستضافتهم بحفاوة وبشاشة داخل غرفته الصغيرة وعلى مائدة صنعها لنفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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