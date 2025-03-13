علماء روس يطورون أول دواء مزدوج لعلاج أخطر أنواع السرطان

نجح علماء روس من جامعة تومسك في روسيا، في إنشاء واختبار أول مركب روسي لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا، وأكدت بيانات المرحلة الأولى من التجارب السريرية التجريبية مدى تحمل وسلامة الأدوية العلاجية والتشخيصية مع الجزيء الجديد.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أشكال السرطان تشخيصا في جميع أنحاء العالم، ويتم تشخيص إصابة نحو واحد من كل ثمانية رجال به في حياتهم.

وفي إطار النهج الحديث لمكافحة الأورام، يعمل العلماء على تطوير أدوية مناسبة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية. حتى الآن، تم إنشاء جزيئين علاجيين تشخيصيين فقط في العالم: أحدهما لعلاج وتشخيص سرطان البروستاتا، والآخر لعلاج أورام الغدد الصماء العصبية، وكلاهما حاصل على براءة اختراع ويتم إنتاجهما في الخارج.

يقول رومان زيلشان، مدير المشروع والباحث الأول في مركز أبحاث تحليل الأورام العلاجي التابع لكلية أبحاث الكيمياء والتقنيات الطبية الحيوية في جامعة تومسك: “تعتمد منتجاتنا من الأدوية الإشعاعية على مركب “BQ-PSMA”، وهو مشتق من اليوريا ويتميز بحساسية عالية وألفة عالية تجاه “PSMA”. وعند إضافة “تكنيتيوم-99 إم” التشخيصي إلى “BQ-PSMA”، سيعمل بمثابة “إشارة” تشير إلى موقع الخلايا السرطانية. أما عند استخدام نظير ذي خصائص علاجية، مثل “اللوتيتيوم-177″، فهناك فرصة لتأثير علاجي قوي على الخلايا السرطانية”.

وفي عام 2023، اجتاز بنجاح مستحضر صيدلاني إشعاعي تشخيصي بنظير “تكنيتيوم-99 إم” المرحلة الأولى من التجارب السريرية التجريبية التي شملت مرضى في معهد أبحاث الأورام التابع للمركز الوطني للأبحاث الطبية في تومسك، وفي عام 2024، تجاوز أيضًا جزيء علاجي بنظير “اللوتيتيوم-177” هذه المرحلة. وأظهرت الدراسات سلامة المركب العلاجي وتحمله وفعاليته الأولية، كما تم حساب التعرض الإشعاعي.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة “ACS Pharmacology & Translational Science” العلمية، فإن هناك خططا لإجراء تجارب سريرية مباشرة لدراسة فعالية الأدوية الصيدلانية الإشعاعية بالمقارنة مع نظائرها الأجنبية الموجودة.

وكالة سبوتنيك