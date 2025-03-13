شرطة ولاية الخرطوم تميط اللثام عن جريمة نهب تحت تهديد السلاح الناري بضاحية الثورة الحارة(13)

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من فك طلاسم البلاغ بالرقم (1144) تحت المادة (175) جنائي والمدون بقسم شرطة الثورة جنوب وبالعودة لتفاصيل البلاغ نجد أن الشاكي (م ،ب ،ي ،م) أفاد بأن الجناة.

قد نهبوا منه تلفون ماركة (ريد مي c54 ) بلون اسود تبلغ قيمته ( 350000) جنيه سوداني وذلك بالثورة الحارة 13 وذلك أثناء عودتهم من حي صابرين برفقة زميله وفي هذه الأثناء تم توقيفهم بواسطة شخصين يحملان سلاح (كلاشنكوف وسلاح m16) و يستغلون دراجة نارية بلون أحمر وأطلق أحدهم عيارين ناريين في الهواء بغرض ارهاب المجني عليه ، بينما قام الأخر بأخذ هاتف الشاكي ومناولته للسائق ، وفي هذه اللحظة هجم الشاكي علي المتهم وحدث بينهما عراك أصيب علي إثره أحد المتهمين بعيار ناري في منطقة (البطن) وهرب السائق بدراجته النارية تاركا خلفه سلاحه وسلاح رفيقه المصاب وكانت دورية إرتكاز الرومي بالقرب من موقع الحادث وعلي وجه السرعة تم إحتواء الموقف وإستلام المتهم المصاب وتحويله للمستشفي لتلقي العلاج تحت الحراسة وإحضار الشاكي والمعروضات للقسم.

وتحريزها وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الشرطة بدائرة الإختصاص قامت بإتخاذ إجراءات قانونية ولازالت التحريات وجهود المباحث مستمرة لضبط المتهم الثاني توطئة لاكمال ملف البلاغ وتقديم المتورطين للعدالة.

المكتب الصحفي للشرطة