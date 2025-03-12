الشرطة تعلن عن الخطوة الكبرى

كشف شرطة السودان، عن عودة شرطة محلية شرق النيل لمباشرة مهامها في كل دائرة اختصاصها ، معلنة عن نشر الارتكازات والدوريات وأن الأقسام الجنائية بدأت عملها.

ودعت الشرطة جميع المواطنين بضرورة التبليغ الفوري عن أي جرائم أو مخالفات أو ظواهر سالبة لدى أقسام الشرطة ودورياتها في كافة أرجاء المحلية تحقيقا للأمن والطمأنينة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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