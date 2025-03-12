بيان من خارجية جنوب السودان حول الأوضاع الأمنية في جوبا

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قالت خارجية جنوب السودان في مؤتمر صحفي إنه عطفاً على تحذيرات السفر الصادرة عن بعض الدول، نُطمئن المجتمع الدولي بأن الوضع في جنوب السودان هادئ و آمن.
كما نطمئن الجمهور وأي شخص يُخطط للسفر بأن جنوب السودان مفتوح و آمن للزوار و المستثمرين و شركاء التنمية.
حيث أن حكومة جنوب السودان اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة الاستقرار، وتبذل القوات النظامية جهوداً حثيثة للحفاظ على السلام في جميع أنحاء البلاد و الحادثة التي وقعت في مقاطعة ناصر، معزولة و نجمت عن سوء فهم خلال عملية إعادة نشر روتينية لقوات عسكرية.
و أضافت : نحث السفارات المعتمدة لدى البلاد، و الدول الأخرى على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة، ونؤكد أن جنوب السودان ما يزال وجهةً آمنة كما تدعو الحكومة، الشركاء الإقليميين و الدوليين إلى إدانة هذا العمل غير القانوني و دعم جهود جنوب السودان للحفاظ على السلام و الاستقرار.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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