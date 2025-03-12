بيان من خارجية جنوب السودان حول الأوضاع الأمنية في جوبا

قالت خارجية جنوب السودان في مؤتمر صحفي إنه عطفاً على تحذيرات السفر الصادرة عن بعض الدول، نُطمئن المجتمع الدولي بأن الوضع في جنوب السودان هادئ و آمن.

كما نطمئن الجمهور وأي شخص يُخطط للسفر بأن جنوب السودان مفتوح و آمن للزوار و المستثمرين و شركاء التنمية.

حيث أن حكومة جنوب السودان اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة الاستقرار، وتبذل القوات النظامية جهوداً حثيثة للحفاظ على السلام في جميع أنحاء البلاد و الحادثة التي وقعت في مقاطعة ناصر، معزولة و نجمت عن سوء فهم خلال عملية إعادة نشر روتينية لقوات عسكرية.

و أضافت : نحث السفارات المعتمدة لدى البلاد، و الدول الأخرى على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة، ونؤكد أن جنوب السودان ما يزال وجهةً آمنة كما تدعو الحكومة، الشركاء الإقليميين و الدوليين إلى إدانة هذا العمل غير القانوني و دعم جهود جنوب السودان للحفاظ على السلام و الاستقرار.

السوداني