شاهد بالفيديو.. الفنانة أفراح عصام تتحدث عن خلافها مع المطربة هدى عربي وتقول: (لا أريد مسامحتها)

حلت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام, ضيفة على الإعلامي والصحفي أحمد دندش, عبر برنامجه الرمضاني “السرداب”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد باغت “دندش”, ضيفته بسؤال عن أسرار خلافها الشهير مع زميلتها الفنانة هدى عربي.

أفراح عصام, رفضت الخوض في أسرار وتفاصيل الخلاف, مؤكدة أن الخلاف شخصي وليس فني كما يرى البعض وأن سببه شخص أوقع بينهما لكنه لا ترغب في الحديث عنه في والوقت الحالي.

كما أكدت نجمة برنامج أغاني وأغاني, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين رفضها مسامحة زميلتها هدى عربي, بعد المبادرة التي طرحها مقدم البرنامج قائلة: (لا أريد مسامحتها أو مسامحة أي شخص آخر وأنا حرة وبمزاجي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)