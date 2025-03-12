تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للإعلامية الحسناء فاطمة كباشي, حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول الإعلامية الحسناء وهي تتوسط جنود الجيش, وتشعل حماسهم. مبادرة المذيعة فاطمة كباشي, نالت إعجاب الجنود الذين تفاعلوا معها, حيث قام أحدهم بخلع “البوريه” الخاص به ووضعه على رأسها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الإعلامية السودانية الحسناء فاطمة كباشي تظهر وسط جنود الجيش وتشعل حماسهم وأحد المقاتلين يخلع “البوريه” الخاص به ويضعه على رأسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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