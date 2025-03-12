نجم مصري يعاتب تامر حسني وبسمة بوسيل

خلال استضافته في برنامج “سابع سما”، الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة “النهار”، وجّه الفنان محمد عطية عتاباً الى الفنان تامر حسني وزوجته السابقة الفنانة بسمة بوسيل، عبّر من خلاله عن استيائه من نشر تفاصيل خلافاتهما الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عطية: “أنا بحترم تامر حسني جداً، لكن عندي تحفّظ على نشر المشاكل العائلية في العلن. أي علاقة، سواء كانت زواج أو ارتباط، المفروض تفضل بين الطرفين، وما تبقاش مادة للنقاش على السوشيال ميديا، وأنا لو هتكلم عن حد مرتبط بيه هقول الحلو بس رغم إن ممكن يبقى فيه عيوب”.

وأضاف أن المشاهير يجب أن يكونوا قدوة للجمهور، وأن نشر الخلافات قد يؤثر في صورة الثنائي أمام محبيهما، مؤكداً أن المشاكل العاطفية يجب أن تُحلّ في أجواء من الخصوصية والاحترام المتبادَل.

وجاءت تصريحات عطية بعد الجدل الذي أثير الفترة الماضية عقب تصريحات بسمة بوسيل في أحد اللقاءات التلفزيونية عن حياتها مع تامر حسني والتي وصفتها بالسجن.

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