قالت وزارة الخارجية السودانية إن هذا البيان القوي يجسد الالتزام التام بالمبادئ التي تأسس عليها العمل الإفريقي المشترك – يأتي هذا الموقف المبدئي الحاسم من المنظمة القارية الأم تأكيداً للرفض الدولي الكامل لمؤامرة مليشيا الإبادة الجماعية وراعيتها الإقليمية ومن يأتمرون بأمرها في المنطقة على وحدة السودان وسيادته. الجزيرة – السودان

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السودانية: يأتي هذا الموقف المبدئي الحاسم من المنظمة القارية الأم تأكيداً للرفض الدولي الكامل لمؤامرة المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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