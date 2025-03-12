وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور يصل ولاية الجزيرة

ود مدني - ولاية الجزيرة أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الاستاذ صلاح حامد الولي وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور إن الولاية تعرضت لدمار ممنهج استهدف إنسانها وبنيتها التحتية بصورة غير مسبوقة . وأعلن أن الولاية خطت خطوات ممتازة في تطبيع الحياة . فيما كشف وزير التنمية العمرانية أن زيارتهم للولاية بهدف التهنئة بالإنتصارات وتحرير الجزيرة وتفقد مشاريع التنمية العمرانية في مجالات البنى التحتية خاصة الطرق معلنا الوقوف مع حكومة الولاية لتطبيع الحياة ولتعود الجزيرة قاطرة للإقتصاد القومي وصرة للسودان .. فيما إستعرض المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة جهود حكومة الولاية في تطبيع الحياة عبر خطط قصيرة المدى وطويلة المدى بتركيب وحدات الطاقة الشمسية لمعالجة مشاكل المياه والمستشفيات والنيابات والمحاكم والسجل المدني والمرور وتأهيل وصيانة محطة مياه مدني الرئيسية مجدداً الإلتزام بالإستمرار في التنمية وإستكمال مشاريع الطرق .. هذا وكان الأستاذ صلاح حامد الولي وزير التنمية والطرق والجسور يرافقه الدكتور يحي النور أحمد ماي مستشار الوزارة قد وصل ولاية الجزيرة صباح وكان في استقباله بتفتيش حنتوب والي ولاية الجزيرة ولجنة أمن الولاية .. سونا

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