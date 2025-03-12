المملكة وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات الفضاء

وقّعت وكالة الفضاء السعودية، مذكرة تفاهم مع إدارة الفضاء والطيران الكورية “كاسا”؛ لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفضاء، وذلك في مقر الوكالة بالرياض بحضور معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومدير إدارة الفضاء والطيران الكورية الدكتور يون يونغ بين، وعددٍ من مسؤولي الجانبين.وتضمنت المذكرة دعم وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجهتين؛ من خلال وضع أسس إطارية لتنفيذ أنشطة وبرامج تعاونية في مجالات الفضاء تشمل تقنيات الفضاء العميق، وبرامج رحلات الفضاء المأهولة، وإطلاق الأقمار الصناعية وحمولاتها، وبناء القدرات في علوم وهندسة الفضاء، وتبادل المعرفة والخبرات في التطبيقات الفضائية المتقدمة.

وتهدف المذكرة إلى توفير التعاون في الأنشطة الفضائية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات والتقنيات، والإسهام في بناء الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات، وتعزيز العمل البحثي والتطوير التقني في هذا القطاع الحيوي، وستسهم المذكرة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الفضاء، بما يدعم تنمية اقتصاد الفضاء ويعزز مكانة البلدين على الساحة الدولية.

وأكد معالي الدكتور محمد التميمي أن المذكرة تأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء، منوهًا أن الوكالة تؤمن بأهمية الشراكات العالمية التي تمثل ركيزة أساسية؛ لتحقيق التقدم في تقنيات الفضاء وتطوير وتنمية اقتصاد الفضاء.



جريدة المدينة