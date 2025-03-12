مجلس الأمن والسلم الأفريقي يرفض أي إتجاه لتكوين حكومة موازية في السودان

مسمار آخر في نعش مليشيا التمرد وكلاب صيدها .. ■ مجلس الأمن والسلم الأفريقي يرفض أي إتجاه لتكوين حكومة موازية وفق ما تخطط له عصابات التمرد .. ■ بيان مجلس السلم الأفريقي مساء اليوم يحذر من مخططات تقسيم السودان .. ■ هزيمة دبلوماسية أخري للمليشيات .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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