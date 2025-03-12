سرعة استجابة الفريق ياسر العطا لنداء وملاحظات المشفقين علي الأوضاع الأمنية والخدمية في المناطق التي طهرتها القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخري .. سرعة الاستجابة هذه تؤكد أن قيادات الجيش والأجهزة الأمنية تدرك خطورة مايترتب علي نشر الفوضي والسرقات في المناطق التي دخلت ظل الأمن والأمان بعد دحر المليشيا ..

■ تحتاج حكومة ولاية الخرطوم إلي دعم منتظم من قيادة الجيش والمخابرات لسد نقاط الضعف وتردي الخدمات في عدد من محليات ومدن الخرطوم التي بدا واضحاً أنها تحتاج لرؤية أكثر شمولاً لإدارتها بعد الحرب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد