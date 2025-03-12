شاهد بالفيديو.. بعد زيارة لمدينة بحري.. أسطورة كرة القدم السودانية “البرنس” يودع أبناء الحي بوصايا غالية وعبارات مؤثرة

فاجأ أسطورة كرة القدم السودانية ولاعب الهلال والمريخ السابق هيثم مصطفى, جيرانه بمدينة بحري, بزيارة خاصة التقى فيها بشباب المنطقة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “البرنس”, في مقطع فيديو وهو يوصي فيه أبناء الحي, الذي نشأ فيه بالمحافظة على البلد.

وطالب هيثم مصطفى, شباب الحي بضرورة المحافظة على الوطن الغالي, وتمنى في ختام حديثه وهو يغادر السودان, في طريقه نحو العاصمة القطرية الدوحة, أن ينصر الله الجيش السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)